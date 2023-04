Locutor de radio afroamericano oficializa su candidatura presidencial

Washington, DC.- El locutor de radio estadounidense derechista, Larry Elder anunció su candidatura presidencial republicana para el 2024, quien también es un abogado afroamericano partidario de que en Estados Unidos no exista un racismo sistémico.

Desde su cuenta de Twitter, Elder publicó el jueves 20 de abril por la noche, «Estados Unidos está en declive, pero este declive no es inevitable. Podemos ingresar a una nueva Edad de Oro estadounidense, pero debemos elegir un líder que pueda llevarnos allí».

Para el 2021, el locutor de radio saltó a la palestra política como el retador más fuerte en las elecciones revocatorias de California. En esa oportunidad, responsabilizó al gobernador demócrata Gavin Newsom de estropear su respuesta a la pandemia de covid-19.

Con bastante facilidad el gobernador Newsom redujo la campaña republicana para expulsarlo de su cargo. En otro orden de ideas, Elder se autodefine como «un estadounidense que es negro» y no afroamericano.

America is in decline, but this decline is not inevitable. We can enter a new American Golden Age, but we must choose a leader who can bring us there. That’s why I’m running for President.#WeveGotACountryToSave https://t.co/jOqOBPpre2 pic.twitter.com/MTyibgbKyK

— Larry Elder (@larryelder) April 21, 2023