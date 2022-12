Exdirectora de finanzas de la NYU se robó $3.5 millones

Nueva York, NY.- Cindy Tappe de 57 años de edad y exdirectora de finanzas de la New York University (NYU) fue acusada, este lunes, de una supuesta defraudación donde desvió $3.5 millones que estaban destinados a financiar empresas propiedad de las minorías y mujeres.

La acusación precisa que Tappe durante su gestión de directora de finanzas de la NYU, desvió el dinero a cuentas bancarias de dos empresas ficticias. Además, se acusa de usar por lo menos $660.000 de los fondos para renovar su casa en Connecticut. Donde se encuentra una piscina de $80.000 y gastos personales.

De esta manera, los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan precisaron que la exdirectora de finanzas redactó facturas falsas para que fueran presentadas por tres contratistas. Esto con la finalidad de desviar los fondos, mientras que los subcontratistas cobraban entre el 3% y el 6% sin hacer ninguno de los trabajos.

Por otro lado, parte de los fondos fueron desviados a las empresas ficticias Tappe, High Galaxy Inc y PCM Group Inc. También se usó para pagar gastos legítimos inherentes a la subvenciones y algunos reembolsos a los empleados de la NYU por gastos y servicios. Sin embargo, estos pagos no contaron con la supervisión adecuada de la escuela.

Former NYU Director Cindy Tappe allegedly orchestrated a $3.5M 6-year fraud that “negatively impacted our city’s minority & women owned business enterprises by denying them the chance to fairly compete for & secure funding” -D.A. Bragg. More in @nytimes: https://t.co/eT5XMSQUgy

— Alvin Bragg (@ManhattanDA) December 19, 2022