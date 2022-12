Abogado Alex Murdaugh acusado de asesinato en Carolina del Sur

Columbia, SC.- El caso del abogado de Carolina del Sur, Alex Murdaugh acusado del asesinato de su esposa e hijo menor en junio de 2021 fue acusado, este viernes, de nueve cargos inherentes a evasión de impuestos de manera premeditada para cometer fraude a la firma legal de su familia.

El abogado Murdaugh de 54 años es descendiente de una dinastía legal de Carolina del Sur y está acusado por un intento deliberado de evadir impuestos estatales de millones de dólares entre 2011 y 2019.

Por el momento el abogado Murdaugh está en la cárcel esperando su juicio por asesinato programado para el mes de enero de 2023. En total, Murdaugh enfrenta nuevos cargos estatales, donde se suman malversación de fondos y asesinato. Sin embargo, el abogado acusado se declaró inocente en el mes de julio.

También está acusado de ganar ilícitamente casi $7 millones, que además no se incluyeron en la declaración de impuestos anuales ante el estado. En total se estima que evadió más de $486.800 en pagos adeudados a Carolina del Sur.

Defense attorney for accused killer #AlexMurdaugh just told him to “stay safe” [in jail] before he left the courtroom. @CourtTV pic.twitter.com/cjzEwFY3yQ

— Matt Johnson (@MattJohnsonNEWS) December 9, 2022