Condecorado exfiscal Benjamin B. Ferencz habla sobre Ucrania

Miami, FL.- Benjamin B. Ferencz, de 102 años, exfiscal en el juicio por crímenes de guerra de Nuremberg, recibió, por parte del gobernador de Florida, Ron DeSantis, la Medalla de la Libertad, quien aprovechó para precisar que, «aún no hemos aprendido la lección de Nuremberg».

En este homenaje, Ferencz se pronunció, «Vemos que todavía sucede hoy. La gente ve las imágenes en la televisión de personas corriendo con sus hijos pequeños. Los hospitales están siendo bombardeados y aún no hemos aprendido la lección de Nuremberg».

La ceremonia se llevó a cabo en la sala de conferencias de la Florida Atlantic University (FAU), donde Benjamin B. Ferencz, fue el cuarto homenajeado de la Medalla de Libertad, por el gobernador de Florida.

En este sentido, el exfiscal Ferencz, expresó a la audiencia que depende de las nuevas generaciones asegurarse de que ya no vivamos en un gran peligro.

