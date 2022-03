Estado de emergencia en Miami Beach en medio del Spring Break

Miami, Fl.- La ciudad de Miami Beach, declaró estado de emergencia y provocó un toque de queda, para mitigar los desórdenes que se desarrollaron durante el fin de semana, que dejó un saldo de cinco personas heridas de bala en el marco de las celebraciones del Spring Break o primavera.

Por su parte, la administradora de la ciudad, Alina Hudakel precisó que el toque entrará se mantendrá hasta el próximo lunes hasta entre las 12am hasta las seis de mañana.

Al mismo tiempo la funcionaria subrayó que firmará una orden de emergencia para el toque de queda de este fin de semana.

Lo propio hizo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, señalando que, «Nuestra ciudad ha pasado su tope final». Además, lamentó el número de recursos de efectivos policiales que tuvieron que disponer para la situación.

