Escuelas públicas instalarán alarmas silenciosas

Nueva York, NY.- Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York firmó la Ley de Alyssa que alentará a las escuelas públicas a considerar la instalación de alarmas silenciosas para alertar cualquier emergencia, incluyendo los tiroteos, en sus planes de seguridad escolar.

El sistema de las alarmas silenciosas consiste en alertar a la policía en caso de una emergencia con la finalidad de obtener una respuesta más rápida y eficaz.

Lleva el nombre de Alyssa Alhadeff, que fue una estudiante de 14 años que falleció en la matanza de Parkland en Florida. Este tiroteo tuvo lugar en el año 2018 y dejó un saldo de 16 asesinados.

Por el momento, la nueva ley no tiene fecha de entrada en vigor. Sin embargo, nace semanas después de la matanza de Uvalde en Texas; donde 19 niños y dos maestras fueron asesinados el 24 de mayo.

