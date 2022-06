Baja administrativa para jefe de policía en la Matanza de Uvalde

Washington, DC.- Pedro Arredondo, jefe de la policía del distrito escolar de Uvalde, en Texas, a cargo de la matanza de Uvalde, fue dado de baja administrativa tras una ola de fuertes y argumentadas críticas por el manejo de la situación que protagonizó el tirador de Uvalde, Salvador Ramos.

Hal Harrell, jefe del distrito escolar en un comunicado hizo pública esta decisión, especulando el motivo principal la pasividad de Arredondo para actuar en la matanza de Uvalde, que dejó 19 niños y dos maestras asesinados el pasado 24 de mayo.

Pese a que no se hace expresa la causa original por la cual es apartado Arredondo del cargo, se citó que puede ser la falta de información sobre cuándo llegarán los resultados de la investigación.

De esta manera, Harrell en su comunicado de prensa sentenció, «Debido a la falta de claridad que permanece y la falta de una estimación sobre cuándo recibiré los resultados de la investigación; he tomado la decisión de poner al jefe Arredondo en baja administrativa de manera efectiva en este día».

Photographs of the west entrance exterior door the suspect entered and an example of classroom doors at #RobbElementary used during Director McCraw’s testimony before the Senate Special Committee to Protect All Texans. #Uvalde pic.twitter.com/fERl8PXC6s

— Texas DPS (@TxDPS) June 21, 2022