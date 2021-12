Escasean pruebas rápidas en EE. UU., en medio de ola de ómicron

Washington, DC.- La administración Biden tras los avances de la variante ómicron apuesta a que millones de pruebas rápidas de covid caseras mitiguen y alivien los hospitales saturados.

Sin embargo, las pruebas desaparecieron de las estanterías de muchas farmacias de Estado Unidos. Además, los fabricantes advierten que tardarán semanas en aumentar su producción y abastecer.

Esta situación deja en evidencia la gestión de la administración Biden, mientras que los brotes en escuelas, lugares de trabajos y comunidades son cada día más desalentadores.

En este orden de ideas, expertos afirman que la expectativa de la primavera pasada generó una falsa confianza tanto en la administración Biden como en la población en general.

We’re purchasing 500 million at-home rapid COVID tests that will be distributed for free to Americans who want them. pic.twitter.com/m9rgb9kjmP

— President Biden (@POTUS) December 22, 2021