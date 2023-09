¡Escándalo en el Senado! demócrata y esposa acusados de recibir sobornos

Nueva York, NY.- El senado de Estados Unidos sigue en el ojo del huracán, luego de que el senador demócrata Robert Menéndez por Nueva Jersey, y su esposa Nadine Menéndez fueran acusados de tres delitos de sobornos -cada uno- por estar estrechamente relacionados con tres empresarios de la ciudad, según informaron los fiscales federales.

De este modo, la Southern District of New York en Manhattan acusó al senador y su esposa de aceptar miles de dólares en sobornos. En cambio ponían a disposición el poder e influencia política para proteger y enriquecer a los empresarios beneficiando al gobierno de Egipto.

Ver más: ¿Juicio político contra el presidente Biden a la vista?

La acusación de los fiscales detallaron que los sobornos incluían pagos en dólares en efectivo, oro, pagos de hipoteca de viviendas, compensación por trabajos con requisitos mínimos, vehículos de lujo y más artículos de valor.

Corrupción en Senado de Estados Unidos. Senador demócrata Robert Menéndez y esposa acusados de aceptar sobornos millonarios

Menéndez, es el presidente del influyente United States Senate Committee on Foreign Relations, y antes ya había sido acusado de aceptar vuelos privados, contribuciones de campaña y otros sobornos a cambio de favores oficiales. Pero un juicio en 2017 finalizó en un punto muerto entre los jurados.

Menéndez que ha estado en el Senado desde el 2006 y su esposa enfrentan los siguientes deshonrosos cargos:

Conspiración para cometer soborno Conspiración para cometer fraude de servicios honestos Conspiración para cometer extorsión bajo apariencia de derecho oficial

Como objetivo, la fiscalía pretende que Menéndez pierda algunos activos considerados ilícitos. Por ejemplo, una casa en Nueva Jersey, un auto Mercedes-Benz del 2019, unos $566.000 en cash, además de lingotes de oro y fondos de una cuenta bancaria.

Ver más: ¡Preocupante! Mitch McConnell se quedó «congelado» por segunda ocasión

En este plan de corrupción también fue acusada la empresaria Wael Hana y los empresarios José Uribe y Fred Daibes. Principalmente, Hana es acusada de organizar lujosas cenas y reuniones con el senador y funcionarios egipcios en 2018. Supuestamente se negociaba el estatus de la militar estadounidense, a cambio Nadine Menéndez fue añadida a una nómina de la empresa.

Para el 2018, Egipto era uno de los mayores receptores de ayuda militar de Estados Unidos. No obstante, el U.S. Department of State había retenido $195 millones en 2017 y cancelado otros $65.7 millones por dudas de cumplimientos de Egipto en materia de derechos humanos y democracia.

Video: Reacciones tras aprobación del proyecto de ley HB 10, ahora al Senado