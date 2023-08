¡Preocupante! Mitch McConnell se quedó «congelado» por segunda ocasión

Covington, KY.- El principal republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, fue noticia por la misma razón, tras quedarse congelado durante más de 30 segundos, el miércoles 31 de agosto, en medio de una aparición pública en la Northern Kentucky Chamber of Commerce en Covington.

Mitch McConnell de 81 años de edad, se quedó congelado viendo al vacío sin poder responder a los periodistas ni a su equipo. Este es el segundo incidente de este tipo en poco más de un mes, según se mostró a la filial de NBC News.

Ver más: Jueza fechó el juicio a Trump por el asalto al Capitolio

Este incidente plantea nuevas preguntas entre los miembros republicanos y demócratas del Congreso, sobre algunos miembros de edad avanzada.

Luego del episodio, McConnell regresó en sí y continuó con su discurso, pero necesitó que le repitieran las preguntas. No obstante, solo respondió dos preguntas más con una voz temblorosa y tranquila.

BREAKING: Republican Senator Mitch McConnell appears to have another medical emergency when he froze for nearly 30 seconds while speaking to reporters.

I speak for most Americans when I say it’s time for McConnell to resign.

Just last month, McConnell had a separate freezing… pic.twitter.com/ltz9Poj1wV

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 30, 2023