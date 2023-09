¿Juicio político contra el presidente Biden a la vista?

Washington, DC.- La bancada republicana de la Cámara de Representantes abrirá una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden, luego de meses de investigaciones sobre los negocios extranjeros de su controversial hijo, Hunter Biden, según el presidente del Congreso, Kevin McCarthy.

Esta decisión fue aplaudida por Donald Trump, quien fue acusado en dos ocasiones por la Cámara, cuando era controlada por los demócratas. No obstante, fue absuelto por el Senado en ambas ocasiones.

Ver más: Biden acusó a Trump de destruir el empleo en EE. UU.

Por el momento, Trump es el candidato favorito en la carrera por la nominación republicana para desafiar a Biden en las presidenciales de 2024. Este fue acusado de cuatro distintos casos penales este 2023.

En este sentido, la Constitución de Estados Unidos ofrece la facultad al Congreso para acusar a funcionarios federales, incluyendo al presidente Biden de traición, soborno y «otros delitos y faltas graves».

QUESTION: " Do you believe that Joe Biden or Hunter Biden got bribes?"

"My firm personal conviction is that, yes, this was the case. They were being bribed." – Former Prosecutor General of Ukraine Viktor Shokin. pic.twitter.com/VdbGn714RV

— House Republicans (@HouseGOP) August 28, 2023