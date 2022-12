Entérese de la regla final de DHS sobre la Carga Pública

Washington, DC.- La regla final sobre carga pública del Department of Homeland Security’s (DHS), entrará en efecto a partir de este 23 de diciembre, que ofrecerá a los no ciudadanos mayor claridad en la administración de inadmisibilidad por motivos de carga pública.

De este modo, esta nueva Regla Final permitirá restaurar la comprensión histórica que ha estado vigente durante décadas. La misma fue publicada por la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

Por ejemplo, la administración Trump consideró que los beneficios suplementarios de salud pública como Medicaid y la asistencia nutricional eran parte de la determinación de inadmisibilidad de la carga pública.

We recently made changes to Form I-485. If you file Form I-485 before Dec. 23, 2022, please be sure to use the 07/15/22 edition. If you file on or after Dec. 23, 2022, you must use the 12/23/22 edition. Using the wrong form will result in rejection. https://t.co/HFLoGZzbMI

— USCIS (@USCIS) December 21, 2022