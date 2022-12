DHS retrasa la aplicación de «REAL ID»

Washington, DC.- El U.S. Department Homeland Security (DHS) anunció, este lunes, que retrasa otros dos años la aplicación de las normas de «REAL ID», que obliga a los estadounidenses a obtener nuevas tarjetas de identificación para ingresar a edificios federales o abordar aviones hasta el año 2025.

Para el año 2005, el Congreso de Estados Unidos aprobó las normas federales para emitir tarjetas de identificación. Sin embargo, esta aplicación fue retrasada en diversas ocasiones. Para abril de 2021, la DHS había retrasado la fecha límite de aplicación de «REAL ID», hasta mayo de 2023.

De modo que, este nuevo retraso en parte es, «para abordar los impactos persistentes de la pandemia de COVID-19 en la capacidad de obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación REAL ID».

La ley de 2005 validó la recomendación de la comisión del 11 de septiembre, donde el gobierno de Estados Unidos, «estableciera estándares para la emisión de fuentes de identificación, como licencias de conducir».

DHS is extending the REAL ID full enforcement deadline until May 7, 2025.

Air travelers 18+ will need a REAL ID-compliant license, or another acceptable form of identification, to pass through @TSA security when flying within the U.S. in May 2025 ➡️ https://t.co/KKoi6FEpI8 pic.twitter.com/S5Ss3e08c4

