Condado de Orange planea tributos para el Día de los Veteranos de 2021

Charlotte, NC.- Las comunidades alrededor del Condado de Orange tienen planes esta semana sobre cómo honrarán a sus residentes que sirvieron a este país en el ejército con eventos del Día de los Veteranos.

De esta manera, muchos eventos están regresando este año después de haber sido suspendidos en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

Ver más: Cámara de Representantes aprobó plan de infraestructuras de Biden

Asimismo, las ceremonias están planeadas durante todo el fin de semana y el jueves 11 de noviembre. Aquí los principales detalles sobre algunos de los eventos programados:

Anaheim: La ciudad albergará una ceremonia a las 11 am el jueves 11 de noviembre en su monumento a los veteranos en 241 S. Anaheim Blvd. Habrá un orador invitado y la presentación de los colores y una corona conmemorativa. Habrá asientos reservados para los miembros de la audiencia mayores que estarán socialmente distanciados.

Brea: La ciudad rendirá homenaje a los veteranos y aquellos que murieron mientras servían a su país durante una ceremonia a las 10 am el jueves 11 de noviembre en el Brea War Memorial en el Centro Cívico. Habrá una guardia de honor, un discurso de apertura y actuaciones patrióticas. Información: cityofbrea.net

Happening TOMORROW: The Original O.C. Swap Meet!

Created this year to provide a space for local small businesses & the community to come together.

Hours: Saturday, Oct. 30, 9 a.m.-3 p.m. Free admission, parking is $10. https://t.co/wH1yfbZhk5#swapmeet #shopping #shopsmall pic.twitter.com/OpAUfviTdO

— ocfair (@ocfair) October 29, 2021