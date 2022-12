En Georgia fue reelecto el demócrata y predicador bautista

Atlanta, GA- El demócrata y predicador bautista Raphael Warnock ganó la segunda vuelta en Georgia para capitalizar su reelección al Senado de Estados Unidos en una muy competida vuelta en Georgia, este martes, donde se fortaleció su partido frente a la exestrella de la NFL, el repulicano Herschel Walker.

De este modo la victoria de Warnock se confirmó cuando hubo un 99% de los votos estimados contados. De acuerdo con datos del Edison Research, el demócrata Warnock superó a Walker 50.8% a 49.2%.

Este resultado suma a Georgia como un estado de campo de batalla, donde jugará un papel destacado en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Hay que considerar que en los dos últimos años, los demócratas han ganado tres carreras por el Senado en lo que se consideraba un bastión republicano.

Por su parte, el predicador bautista Warnock, expresó a una multitud de espectadores, «Celebremos un rato en esta montaña. Bailemos porque lo merecemos. Pero mañana volvemos al valle para hacer el trabajo».

Thank you, Georgia. We did it again. pic.twitter.com/jikuO5Kt8S

— Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) December 7, 2022