Fallece congresista demócrata de Estados Unidos

Richmond, VA.- El congresista demócrata de Virginia, Donald McEachin que fue recientemente reelegido para su cuarto mandato en el Congreso, fallece este lunes a sus 61 años de edad, de acuerdo con la confirmación de su oficina.

El congresista luchó desde el 2013 contra un cáncer colorrectal, según explicó Tara Rountree, su jefa de personal en un comunicado.

El comunicado que corroboró esta noticia explicó, «Hasta que se elija a un nuevo representante, nuestra oficina permanecerá abierta y seguirá sirviendo a nuestros electores».

Por el momento, no se anunciaron los detalles para una sesión especial que tiene la finalidad de reemplazar al congresista demócrata, McEachin. Sin embargo, sin importar el resultado se prevé que los republicanos mantengan una ligera mayoría sobre los demócratas en la Cámara de Representantes.

It is with great sadness that I join Virginians in mourning the loss of Congressman Donald McEachin: a tireless champion for Virginia families and a force for economic opportunity and environmental justice.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 29, 2022