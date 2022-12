Hakeem Jeffries: primer afroamericano líder del partido demócrata

Washington, DC.- El neoyorquino demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries fue elegido por unanimidad para reemplazar a Nancy Pelosi y darle continuidad al puesto de líder del partido demócrata de la Cámara por los próximos dos años.

De este modo, Jeffries de 52 años, se convierte en el primer afroamericano en ocupar un puesto tan alto en el Congreso. Al tiempo que determinó el ascenso de una generación de relevo más joven de líderes dentro de la Cámara que está conformada por 435 miembros.

Así pues, Jeffries ocupará funciones de líder demócrata de la Cámara para el 118° Congreso que se materializa el próximo 3 de enero. Por su parte Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, expresó que no hay sorpresas en esta elección.

Como reacción a las elecciones Chuck Schumer enlazó su origen compartido con Jeffries de Brooklyn, declarando que ser de este distrito tiene varios significados, «aprender a trabajar con todo tipo de personas diferentes. Aprendes a mantenerte firme. Aprendes a no tomarte las cosas como algo personal».

WATCH: Incoming Democratic Leader @RepJeffries, Incoming Democratic Whip @RepKClark and Incoming Democratic Caucus Chair @RepPeteAguilar discuss their vision for the historic 118th Congress and House Dems' plans to continue putting #PeopleOverPolitics. https://t.co/v7I2M5ulyq

— House Democrats (@HouseDemocrats) November 30, 2022