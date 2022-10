Empresas cobran capacitación laboral a empleados si renuncian

Washington, DC.- Las Disposiciones del Acuerdo de Pago de Capacitación (TRAP), son objeto de escrutinio por los reguladores y legisladores luego de una serie de quejas de que algunas empresas cobran grandes sumas de dinero a los empleados por capacitación si renuncian.

De acuerdo con el Instituto de Investigación de Encuestas de Cornell concluyó que casi el 10% de los trabajadores estadounidenses encuestados en 2020 estaban cubiertos por un acuerdo de pago de capacitación.

Como respuesta, el senador Sherrod Brown en Capitol Hill evalúa las opciones legislativas con el propósito de presentar un proyecto de ley en 2023 para frenar esta práctica. Lo propio hace el fiscal general Keith Ellison de Minnesota que revisa la frecuencia de esta práctica.

A la par de estas alarmas, el Consumer Financial Protection Bureau inició a revisar esta práctica, mientras que el U.S. Department of Justice y la Federal Trade Commission continúan recibiendo quejas sobre esta polémica práctica.

