Fórmula de la Fed: Subir desempleo para disminuir inflación

Washington, DC.- Miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed anticiparon que la tasa de desempleo tiene que subir en EE. UU., para que la inflación baje, de acuerdo con las conclusiones de la última reunión en el mes de septiembre que se publicaron este miércoles.

Del mismo modo, la Federal Reserve Board (Fed) en ese encuentro también anunció una subida del 0.75 puntos de los tipos de interés. Es decir, una quinta subida, desde que inició esta maniobra en marzo, confirmando la ruta con el propósito de reducir la inflación.

De esta manera, la minuta de la reunión celebrada entre el 20 y 21 de septiembre se asumió que, «los desequilibrios de oferta y demanda en el mercado laboral disminuirán gradualmente y que la tasa de desempleo probablemente crezca reflejando de alguna manera los efectos de una política monetaria más restrictiva».

Hay que considerar que este Comité Federal del Mercado Abierto de la Fed está conformado por: siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente de la Reserva de Nueva York y cuatro presidentes regionales rotativos.

