El SSI anuncia un aumento del 5,9 % en los beneficios para 2022

Washington, DC.- La Social Security Administration (SSA), anunció este miércoles, que los beneficios del Seguro Social y de la Supplemental Security Income (SSI), para aproximadamente 70 millones de estadounidenses aumentarán un 5,9 % en 2022.

De manera que, el ajuste del 5.9 % por costo de vida (COLA), comenzará con beneficios pagaderos a más de 64 millones de beneficiarios del Seguro Social en enero de 2022.

Asimismo, el aumento de pagos a aproximadamente 8 millones de beneficiarios de SSI comenzará el 30 de diciembre de 2021.

La Ley del Seguro Social vincula el COLA anual con el aumento en el Índice de Precios al Consumidor según lo determinado por la Boreau of Labor Statistics (BLS) del Department of Labor (DOL).

Algunos otros ajustes que entran en vigencia en enero de cada año se basan en el aumento en los salarios promedio. Con base en ese aumento, la cantidad máxima de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social (máximo imponible) aumentará de $142,800 a $147,000.

La información sobre los cambios de Medicare para 2022, cuando se anuncien, estará disponible en www.medicare.gov. Para los beneficiarios del Seguro Social que reciben Medicare, el Seguro Social no podrá calcular su nuevo monto de beneficio hasta después de que se anuncien los montos de la prima de Medicare para 2022.

