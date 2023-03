Prepárate para el simulacro estatal de tornado

Charlotte, NC.- Carolina del Norte está celebrando la Severe Weather Preparedness Week que incluye un simulacro estatal de tornado.

La semana anual de preparación para condiciones meteorológicas severas, entre el 5 y el 11 de marzo, se lleva adelante entre el NC Emergency Management y el Servicio Meteorológico Nacional.

Solo en 2022, en Carolina del Norte hubo 21 tornados, cientos sucesos de granizo de gran tamaño y tormentas de viento dañinas, según datos del NC Emergency Management.

Ver más: Consejos para estar preparados ante clima severo

Por eso, esta semana es importante en el estado. Es una manera en la que la gente puede recibir información y estar preparada ante un evento natural adverso que pueda poner en riesgo su vida o la de su familia.

#SevereWeatherPreparedness Week is here! Follow along all week for #ncwx safety tips. And don’t forget, Wed. March 8 is a Statewide Tornado Drill. Are you #ReadyNC? pic.twitter.com/MxXG7HvMrG

— NC Emergency Management (@NCEmergency) March 5, 2023