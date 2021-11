El 60% de estadounidenses no podrá viajar en «Thanksgiving»

Miami, FL.- La creciente tasa de vacunación y la menor incidencia del covid-19, en el marco del Thanksgiving, no son argumentos suficientes para que la mayoría de los estadounidenses vean probabla viajar en la próxima temporada de vacaciones.

Según una encuesta de la American Hotel & Lodging Association (AHLA) que se dio a conocer este lunes, indica que solo el 29% de los estadounidenses ve probable viajar para el fin de semana de Thanksgiving. Por otro lado, el 33% prevé la misma situación para Navidad.

Al mismo tiempo, y a pesar de que las cifras parecen bajas para Thanksgiving, el periodo de mayor cantidad de viajes en los Estados Unidos, suponen un aumento del 21% en el caso del último jueves del mes de noviembre y del 24% para Navidad en comparación con 2020, cuando la incidencia de la pandemia fue muy elevada.

Asimismo, si solo uno de cada tres estadounidenses planea viajar para Navidad, el 59% lo ve improbable, y la situación es peor para Acción de Gracias, cuando el 61% ve esa posibilidad muy lejana.

