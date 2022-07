EE. UU., a las puertas de una segunda Guerra Fría con Rusia

Washington, DC.- Tras su regreso de la Cumbre de la OTAN, el presidente Biden reanuda las actividades en Estados Unidos con una perspectiva poco alentadora sobre la situación con Rusia y una posible venidera segunda Guerra Fría de larga duración detonada por la invasión a Ucrania.

Por su parte, Biden hizo hincapié en que Estados Unidos es quien lidera la OTAN, al tiempo que tiene el propósito de aumentar la presencia militar norteamericana en Europa. Paralelamente, dejó claro que contribuyó a levantar el bloqueo turco que tienen sobre Suecia y Finlandia por su objetivo de sumarse a la OTAN.

En su rueda de prensa desde el cierre de la Cumbre de la OTAN en Madrid, afirmó que la organización es más fuerte y unida que antes de la invasión de Ucrania. Conflictos que expertos aseguran puede convertirse en un largo conflicto bélico, bajo una segunda Guerra Fría.

Así lo dejó entre líneas el mandatario Biden, al insinuar que el conflicto entre Ucrania y Rusia puede extenderse en el tiempo, aunque no habló de tiempos. Esto, también lo dejó un poco explícito al resaltar que los aliados de la OTAN apoyarán a Ucrania el tiempo que sea necesario.

