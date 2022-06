Rusia bombardeó zonas de civiles en Lisichansk

Lisichansk, Ucrania.- Rusia bombardeó la ciudad ucraniana de Lisichansk, este martes, mientras civiles estaban aprovisionando de agua potable, dejando al menos ocho personas fallecidas y otras 21 heridas.

Este bombardeo ruso se capitalizó solo un día después de haber bombardeado el Centro Comercial Kremenchuk, este lunes, donde se precisó van 18 muertos y 21 heridos. Por el momento, las autoridades siguen buscando víctimas.

El responsable de la administración militar regional de Lugansk, Serhii Haidai, detalló desde su cuenta en Twitter que los rusos bombardearon, en las últimas horas, contra los ciudadanos civiles de toda la región de Lugansk.

Por su parte, el Ejército de Moscú continúa en sus labores de tomar Lisichansk, considerado el último enclave de importancia que le queda por conquistar en la región de Lugansk, en el este de Ucrania.

Russians fired at Lysychansk citizens,while they were collecting drinking water-8 dead,21 wounded.They're storming town from south & southwest,try to block it from this side to take over transport connection with Donetsk region.Fighting is ongoing between Vovchoyarivka & refinery pic.twitter.com/3Lmd1vdKt6

— Serhiy Haidai (@TXlrgA0vCNNaf1G) June 28, 2022