Actual crisis alimentaria puede ser una “catástrofe” en 2023

Nueva York, NY.- Las Naciones Unidas advirtió que la crisis alimentaria actual de muchos países será una «catástrofe» para el 2023, al tiempo que reclamó a los Gobiernos medidas con carácter de urgencia para evitar ese escenario.

António Guterres, secretario general de la ONU, precisó, «La crisis de alimentos de este año es por falta de acceso. La del año próximo puede ser por falta de comida».

Este informe elaborado por las Naciones Unidas para mapear el impacto global de la invasión de Rusia en Ucrania, resaltó que, el mundo está ante la mayor «crisis del coste de la vida» en una generación.

Al mismo tiempo, se pasea por puntos cruciales que se desprenden del conflicto en Ucrania como, los precios de los alimentos récords, los altos precios de fertilizantes, y con el petróleo y gas por las nubes.

A esto, Gutierres, insistió, «Las personas y países vulnerables ya están siendo duramente golpeados. Pero no se equivoquen: ningún país o comunidad quedará a salvo de esta crisis del costo de la vida».

The Russian invasion of Ukraine must end.

But until that happens, we need immediate action:

1. We need to bring stability to global food & energy markets.

2. We need to make resources available immediately to help the poorest countries & communities. https://t.co/j3qZwVry32

— António Guterres (@antonioguterres) June 8, 2022