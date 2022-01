Duras medidas en Nueva York para controlar violencia

Nueva York, NY.- La Fiscalía del condado de Manhattan anunció, este miércoles, algunas medidas que pretender combatir los picos de violencia que afectan a la ciudad de Nueva York, entre estas el nombramiento de un fiscal especializado en crímenes con armas.

De esta manera, el fiscal del distrito, Alvin Bragg, designó al fiscal Peter Pope, para ejecutar su plan de violencia armada. Así pues, le está encargando trabajar con líderes locales y comunitarios para prevenir la violencia callejera.

Ver más: Balacera con policías en Harlem dejó saldo negativo

Asimismo, el fiscal Alvin Bragg informó en un comunicado que, «Pope es un abogado con experiencia en la prevención de la violencia armada». Además, cuenta con un «historial comprobado de asumir desafíos difíciles y obtener resultados».

Por otra parte, Bragg detalló que Pope trabajará en pro de alcanzar metas de la Fiscalía de identificar y enjuiciar a traficantes de armas. Además, a los portadores de armas ilegales y reforzará la identificación de personas con antecedentes por violencia doméstica con armas.

Joined with NYPD and community leaders at Harlem vigil to grieve Officer Jason Rivera and pray for Officer Wilbert Mora. We are actively working together with NYPD to hold the shooter accountable to full extent of the law for this horrific act. pic.twitter.com/3uBu2JfD5U

— Alvin Bragg (@ManhattanDA) January 23, 2022