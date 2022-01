Balacera con policías en Harlem dejó saldo negativo

Nueva York, NY.- Una trágica balacera se desató al norte de la isla de Manhattan, específicamente en Harlem, donde estuvo involucrado la policía y un agresor, luego de que la policía hubiese acudido a una llamada de auxilio de una mujer que peleaba con su hijo.

Así pues, cuando la policía llegó al lugar fueron recibidos a balazos por el hijo de la mujer, donde inició un intercambio de disparos que dejó a uno de los policías muerto y otro herido. El agresor también falleció en el lugar.

Por su parte, el alcalde, Eric Adams, inicialmente, hizo acto de presencia en el Hospital de Harlem. Posteriormente, tenía previsto asistir al lugar de los hechos, en la calle 135 de Manhattan.

Watch as NYPD executives join @NYCMayor to share details of the NYPD officers shot earlier this evening in Harlem. https://t.co/rvp9ffViWz

— NYPD NEWS (@NYPDnews) January 22, 2022