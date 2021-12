La marihuana sintética, «Spice» o «K2» se vende en la calle o en tiendas de abarrotes como líquido para vaporizadores, para ser inhalado en cigarrillos electrónicos o como incienso

Hillsborough, FL.- Tras fumar marihuana sintética, también conocida como «Spice» o «K2», dos personas fallecieron y otras 40 fueron hospitalizadas en la costa oeste de Florida, donde las autoridades presumen que estaba contaminada con veneno.

Por su parte, el Florida’s Poison Control Centers informó que las víctimas experimentaron hemorragias nasales espontáneas. Otros síntomas fueron moretones en la piel y dolencias luego del consumo.

Asimismo, el centro informó, «estamos tratando a varios pacientes con hemorragia severa que recientemente usaron un cannabinoide sintético (conocido como ‘Spice’). Si usted o alguien que conoce sangra después de consumir ‘Spice’ o marihuana, llámenos o diríjase a la sala de emergencias más cercana».

HILLSBOROUGH COUNTY: Visit the nearest emergency room for treatment if you or someone you know is experiencing severe bleeding after using spice. We continue to see new cases and are working with public health officials to closely monitor this outbreak and treat these patients. pic.twitter.com/ofjcWOIzzF

— FL Poison Control (@FloridaPoison) December 17, 2021