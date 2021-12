Los hijos del «Chapo» Guzmán aparecen en estas sanciones junto a grandes organizaciones criminales

Washington, DC.- El Gobierno de Estados Unidos impartió, este miércoles, otra serie de sanciones contra los hijos del «Chapo» Guzmán y otras redes de narcotraficantes internacionales que operan en Brasil, México y China, donde se ofreció recompensas millonarias.

Asimismo, este comunicado se aprovechó para anunciar la creación de un Consejo sobre el Crimen Organizado Transnacional, donde se busca perseguir con más eficacia a estas organizaciones delictivas.

Ver más: Jovenel Moïse asesinado por exponer red de tráfico de drogas

En par de comunicados del U.S. Department of the Treasury y The White House se dieron a conocer los sancionados. Incialmente, aparece el Primeiro Comando Da Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil.

Inmediatamente, se señalan a dos grupos de narcotraficante mexicanos: en primera instancia Los Rojos y también Guerreros Unidos. Considerados los principales responsables de la distribución de heroína hacia Estados Unidos.

Treasury welcomes Brian Nelson, sworn in today as Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence. Nelson brings years of public service and national security experience to the Department. pic.twitter.com/IAJh7UsBuj

— Treasury Department (@USTreasury) December 16, 2021