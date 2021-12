Dos congresistas latinos abandonan silla legislativa

Washington, DC.- No habrá aspiración a la reelección para dos congresistas latinos de los estados Nueva Jersey y California.

Albio Sires y Lucille Roybal-Allard no se presentarán en las elecciones legislativas de noviembre del próximo año.

Sires, de 70 años, representa a Nueva Jersey en el Senado en Washington, desde 2006.

«Si bien mi tiempo en el Congreso llegará a su fin, mi compromiso con el servicio sigue siendo tan fuerte como siempre», señaló Sires, quien nació en la ciudad cubana de Bejucal y llegó con su familia a Estados Unidos en 1962.

El senador agregó que se preocupa “profundamente por el país, el estado y la ciudad donde me acogieron a mí y a mi familia cuando huimos de Cuba”.

“Estoy agradecido de que hayan depositado su fe en mí para defenderles en el Congreso», agregó en alusión a West New York, la ciudad de Nueva Jersey de la que fue alcalde.

Uno de los dos congresistas que no buscará la reelección es Lucille Roybal-Allard. Ella tiene 80 años y representa al distrito 40 de California desde 1992.

Ese año se convirtió en la primera mujer mexicoestadounidense elegida al Congreso.

