Jeff Jackson abandona su carrera al Senado

Charlotte, NC.- Jeff Jackson abandonó su carrera al Senado, según anunció en sus redes sociales, donde también mostró su apoyo a otra candidatura.

El senador estatal de Carolina del Norte hizo el anuncio esta mañana en un video colgado en sus redes sociales.

«Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado, pero todo el mundo tiene que saber cuándo dar un paso al costado», dijo Jackson senador por el distrito 37, que incluye el condado de Mecklenburg.

Ver más: Kamala Harris urge al Senado para dar ciudadanía a «soñadores»

El demócrata Jeff Jackson no solo retiró sus aspiraciones sino que manifestó su apoyo a la expresidenta del Tribunal Supremo, Cheri Beasley, para el escaño del Senado de los Estados Unidos.

Jeff Jackson había anunciado en enero que presentaría su candidatura al Senado para llenar la vacante que deja el republicano Richard Burr.

Hey folks, got some news.

We’ve run a strong, 100 county campaign – but everyone needs to know when to step aside.

Today, I’m proud to endorse our next U.S. Senator, @CheriBeasleyNC.

To win in November, we need to unite right now. pic.twitter.com/hr2SBsfOlQ

— Sen. Jeff Jackson (@JeffJacksonNC) December 16, 2021