Alcaldesa Vi Lyles va por la reelección

Charlotte, NC.- Vi Lyles va por la reelección. Así lo anunció la alcaldesa de Charlotte en un mensaje de Acción de Gracias colgado en sus redes sociales.

La alcaldesa de 69 años apareció en un video de 30 segundos saludando a los residentes y deseando un Happy Thanksgiving Day.

En la publicación está acompañada por tres niñas y aprovechó para dejar claro que aspirará a un nuevo mandato.

Happy Thanksgiving from my family to yours! I ask for your support as I run for re-election in 2022. Happy Holidays! #cltpol pic.twitter.com/HMoAiRGtg6

— Mayor Vi Lyles (@ViLyles) November 25, 2021