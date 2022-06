Donald Trump autor de intento de golpe de Estado

Washington, DC.- El expresidente, Donald Trump, es acusado de intento de golpe de Estado en EE. UU., perpetrado en el Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, que estuvo apoyado por el grupo ultraderechista Proud Boys, según la primera audiencia pública de la comisión investigadora.

Esta comisión investigadora estuvo enmarcada por vídeos y testimonios que revivieron el directo por casi todas las cadenas de televisión del EE. UU., en un horario donde el rating es máximo, con el fin de impactar en la opinión pública.

En este sentido, el presidente del comité, el demócrata afroamericano Bennie Thompson de Mississippi, precisó, «El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un intento descarado».

Al mismo tiempo, Thompson comparó el día del Asalto al Capitolio con los tiempos del Ku Klux Klan, incluso con los tiempos de esclavitud. De esta forma, Liz Cheney, vicepresidente del comité y republicana, describió en «siete pasos» el objetivo de Trump de seguir en el poder.

Our democracy was attacked on #January6th, and we need to get answers so we can take the necessary steps to shore it up.

I hope tonight’s hearing is a reminder that we are not out of the woods yet and must do everything in our power to protect our democracy. pic.twitter.com/3fGyGy49vB

— Rep. Colin Allred (@RepColinAllred) June 9, 2022