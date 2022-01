Demócratas finalizaron emotiva conmemoración en el Capitolio

Washington, DC.- Los legisladores demócratas finalizaron los actos conmemorativos con decenas de velas de encendidas en la escalinata del Capitolio, que hace un año dejó cinco muertos y 140 oficiales heridos, por el trágico asalto al edificio gubernamental.

Esta vigilia estuvo rodeada por ocho hileras de velas encendidas a los laterales de las escalinatas del Capitolio, dónde los congresistas y senadores demócratas cerraron con algunas palabras.

Así pues, la demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi comentó, «Unámonos en un momento de silencio en memoria de aquellos que perdieron sus vidas y sacrificaron tanto por nuestra democracia ese día».

De esta manera, la vigilia contó con la interpretación del himno religioso «My country, ‘tis of thee» por parte de Sara Sheffield. Quien es la vocalista de la Banda de la Armada de Estados Unidos.

