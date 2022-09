Discurso encendido de presidente Biden desde Philadelphia

Philadelphia, PA.- El presidente Biden arrancó su campaña «midterms» con un discurso de cara a las elecciones de mitad de mandato donde busca renovar todos los escaños de la Cámara de Representantes y 35 escaños de los 100 puestos del Senado.

De este modo, Biden desde Philadelphia, en el estado de Pensilvania, Biden dio un encendido discurso contra la derecha. Este discurso se transmitió en un horario de máxima audiencia desde la «cuna de Estados Unidos».

Ver más: Agitado discurso de Biden y el control de armas en Pensilvania

El presidente Biden multiplicó sus ataques contra el expresidente Donald Trump, donde detalló, «Demasiado de lo que ocurre hoy en nuestro país no es correcto. Donald Trump y los republicanos de MAGA representan un extremismo que amenaza los fundamentos mismos de nuestra República».

Además, resaltó que tanto la «igualdad y la democracia» en Estados Unidos están amenazadas. Bajo esta narrativa política transcurrió el discurso de Biden, que había sido anunciado por The White House, en este estado que se considera clave para las próximas elecciones.

For a long time, we’ve reassured ourselves that American democracy is guaranteed. But it is not.

We have to defend it.

Protect it.

Stand up for it.

That’s why tonight, I am asking the nation to come together and unite behind this single purpose – of saving our democracy.

— President Biden (@POTUS) September 2, 2022