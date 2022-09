Ofertas en el festivo en Estados Unidos: Labor Day 2022

Charlotte, NC.- En el marco del Labor Day 2022, a celebrarse este lunes 5 de septiembre, en medio de la crisis de trabajadores y la recuperación económica tras el duro golpe de la pandemia algunos comercios ofrecerán beneficios para celebrar este festivo en Estados Unidos.

En este sentido, existe una lista de comercios que ofrecen descuentos y ofertas que superan hasta el 50% en ropa o artículos para la casa. Aquí se incluyen electrodomésticos, muebles, ropa o artículos para el hogar.

Essential workers kept us moving during the pandemic and now they’ve received @USDOL’s highest honor: A place in the Labor Hall of Fame.

More on how we're empowering all workers and celebrating their strength this #LaborDay: https://t.co/Ub7b8FOSMh

— U.S. Department of Labor (@USDOL) September 1, 2022