Detienen al responsable de destruir un Monumento

Washington, DC.- El Monumento a Washington fue destrozado este martes por la noche, y la policía de la ciudad cerró el acceso al Monumento temporalmente, al tiempo que las autoridades detienen al responsable.

Ver más: Jugosa recompensa por robo de decenas de aves exóticas

Por su parte, la United States Park Police (USPP) publicó, «Área alrededor de la base del Monumento a Washington temporalmente cerrada. USPP tiene a un hombre adulto bajo custodia por vandalismo. Los conservadores del NPS (Servicio de Parques Nacionales) trabajarán en el proceso de restauración».

Se trata del Monumento a Washington de 550 pies de altura ubicado en el National Mall entre el Lincoln Memorial y el Capitolio en Washington DC.

Alert: Area around base of the Washington Monument temporarily closed. USPP have adult male in custody for vandalism. NPS conservators will work on restoration process.

— USPPNEWS (@usparkpolicepio) September 21, 2022