Departamento de Estado emite Alerta de Viaje para Ecuador

Charlotte, NC.- El Departamento de Estado disminuyó la Alerta de Viaje para Ecuador, llevándolo al nivel 2, al tiempo que por separado las regiones de Carchi, Sucumbíos, la zona norte de la provincia de Esmeraldas y Guayaquil siguen designadas como Nivel 4.

En este sentido, con una Alerta de Viaje nivel 4, el Departamento de Estado no recomienda viajar a sus ciudadanos a estas zonas. De hecho, sus viajeros oficiales no tienen permitido entrar a estas zonas bajo ninguna circunstancia.

Inicialmente, el documento precisa, «La delincuencia es un problema generalizado en Ecuador. Los delitos violentos, como el asesinato, el asalto, el secuestro exprés y el robo a mano armada, son comunes».

De la misma manera, el comunicado detalla, «Las bandas y organizaciones criminales transnacionales operan en las provincias de Carchi, Sucumbíos y el norte de Esmeraldas, así como en Guayaquil, al sur de la avenida Portete de Tarquí».

