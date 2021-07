Departament of the Treasury amplió sanciones a Cuba

Washington, DC.- El Departament of the Treasury de EE. UU., este jueves, anunció más sanciones en contra del ministro de defensa, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional (BEN).

Asimismo, la BEN, es la unidad conocida como boinas negras o avispas negras, protagonistas de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que el 11 julio sacaron a la calle a miles de ciudadanos.

I condemn the mass detentions and sham trials that are the Cuban regime's efforts to threaten the Cuban people into silence. My Administration stands with the Cuban people, and is imposing new sanctions targeting those in the Cuban regime responsible for this crackdown.

— President Biden (@POTUS) July 22, 2021