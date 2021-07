Daniella Levine Cava anuncia fin de búsqueda de sobrevivientes

Surfside, Miami.- Daniella Levine Cava, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, declaró, “Tomamos la decisión extremadamente difícil de hacer la transición de la operación de búsqueda y rescate a la de recuperación”.

El edificio de 12 pisos se derrumbó parcialmente en la madrugada del 24 de junio. Para ese momento, se reportó que habían más de 150 personas estaban desaparecidas.

In tribute to lives lost, our rescue teams held a moment of silence & prayer near the Surfside building collapse. With heavy hearts, we begin search & recovery efforts, and will continue to give our all as our commitment still remains to reunite families with their loved ones. pic.twitter.com/FJ7GKWXhXn

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 8, 2021