En Surfside tras demolición controlada encuentran 3 fallecidos

Surfside, FL.- Tras la demolición controlada del condominio Champlain Towers South, la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, informó este lunes que los equipos de búsqueda han extraído otros tres cuerpos de entre los escombros del edificio derrumbado, con lo que el saldo de víctimas mortales se eleva a 27.

Al mismo tiempo, los rescatistas recibieron luz verde para seguir buscando a las víctimas del derrumbe. Con esto, revive la esperanza para las familias de que habrá un milagro entre los escombros o, al menos, de que podrán comenzar a sanar sus heridas.

#UPDATE 51: The demolition of Champlain Towers South will take place tonight between 10:00 p.m. and 3:00 a.m.

We urge residents who live in the Shelter in Place Zone – between 86th St and 89th St and Abbott Ave and the shoreline – to stay indoors effective immediately. pic.twitter.com/AWWMuJpXSe

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) July 4, 2021