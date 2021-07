Mascotas en Surfside: dos caras de una tragedia

Surfside, MI.- Desde el colapso del complejo habitacional en Surfside, el jueves pasado, mucho ha pasado en temas de rescate. Y las mascotas, también son protagonistas en esta tragedia. Pues, muchas fueron víctimas y muchas son rescatistas.

El jefe de Bomberos de Miami-Dade, Alan R. Cominsky, expresó, “En la segunda búsqueda que hicimos en el edificio, obviamente, estábamos buscando vidas, individuos, pero si nos hubiésemos cruzado con alguna mascota, la hubiéramos rescatado igual. No nos cruzamos con animales ni con ningún tipo de mascotas”.

Ver más: Building collapse: esperanza, rescatistas y Joe Biden

Por una parte, están las mascotas víctimas, y el comisionado de Miami, Ken Russell, entendiendo esta realidad, dijo, “Comenzamos a crear un proceso a través del cual pueden encontrar a sus mascotas, recargar o reunirse con ellas y cuidarlas”.

We’ve received many messages asking how to help those impacted by this devastating incident.

We encourage those that want to help #SupportSurfside to visit https://t.co/UpGGYSTPzi. pic.twitter.com/CzlKLJmJ5w

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 25, 2021