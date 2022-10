Familia secuestrada fue hallada sin vida

Merced, CA.- Cuatro miembros de una familia de California que fue secuestrada el lunes en la ciudad de Merced, según fuentes policiales, fueron hallados sin vida en una zona rural, este miércoles, donde se encuentra Aroohi Dheri, una bebé de tan solo 8 meses.

El resto de la familia secuestrada responde a la madre Jasleen Kaur de 27 años; su padre, Jasdeep Singh de 36; y el tío de la bebé, Amandeep Singh de 39 años de edad.

Según la policía la familia fue secuestrada a unos 240 km (150 millas) al este de San José. En este sentido, el alguacil del condado de Merced, Vernon Warnke expresó en una conferencia de prensa, «Esta noche se confirman nuestros peores temores. Encontramos a las cuatro personas del secuestro y, de hecho, fallecieron».

Al momento de describir los hechos, el alguacil Warnke, los etiquetó como «terriblemente sin sentido». Del mismo modo, dejó claro que se desconocen los motivos del crimen agregando que fueron alertados por un trabajador agrícola.

UPDATE! We believe this to be the suspect in today's kidnapping. Read more here: https://t.co/AbGguFSG8O pic.twitter.com/EFzjTpQBx7

— Merced County Sheriff's Office (@MercedSheriff) October 4, 2022