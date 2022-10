Identifican 4 cuerpos desmembrados en río

Oklahoma, Ok.- Investigadores encontraron, en el río Deep Fork, los cuerpos desmembrados de cuatro hombres que se habían reportado como desaparecidos la semana pasada, de acuerdo con el jefe del Okmulgee Police Department este lunes.

En este sentido, Joe Prentice el jefe de la policía local expresó que, «Esta es ahora una investigación de asesinato». La afirmación se deriva de la confesión de los investigadores al decir que las víctimas fueron asesinadas a bala. Luego fueron cortadas y arrojadas al río.

Prentice detalló, «Los cuatro cuerpos fueron desmembrados antes de ser colocados en el río y eso fue lo que causó la dificultad para determinar la identidad». Posteriormente añadió, «El río parece ser un vertedero. Esta es ahora una investigación de asesinato».

Inicialmente, los hombres fueron reportados como desaparecidos el 9 de octubre después de salir en bicicleta de la casa de Billy Chastain de 30 años de edad. La misma se ubica en Okmulgee, una ciudad de 11.000 habitantes a 64 kilómetros (64 millas) al sur de Tulsa.

“No identifications have been made at the scene and the Medical Examiner’s Office in Tulsa for autopsy,” said Okmulgee Police Chief Joe Prentice https://t.co/ojIye1UB2Z

— FOX23 (@FOX23) October 15, 2022