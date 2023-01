NYC podrá aplicar restricciones de armas de fuego

Nueva York, NY.- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a NYC aplicar las nuevas restricciones de armas, adoptada luego de que los jueces anularon el año pasado el rígido régimen de licencias para armas de fuego.

De este modo, los jueces rechazaron una solicitud de seis miembros del grupo de derechos de armas de fuego Gun Owners of America, con el propósito de anular la decisión de un tribunal inferior.

Glenn Suddaby, juez federal de distrito en octubre, bloqueó la aplicación en gran medida de la ley. Sin embargo, en diciembre la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, suspendió esta decisión al tiempo que el Estado presentó una apelación.

Por su parte, los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas, expresaron su entendimiento de que el Segundo Circuito manejara las apelaciones, «en lugar de expresar cualquier punto de vista sobre los méritos del caso».

Además los jueces Alito y Thomas añadieron que existen otros desafíos a la ley del estado, por tal razón invitaron a los demandantes a regresar a la Corte Suprema de no agilizar los procedimientos.

