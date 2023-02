Conoce qué ciudad es la primera en prohibir la discriminación por castas

Seattle, WA.- La ciudad de Seattle es la primera ciudad de Estados Unidos en prohibir, terminantemente, la discriminación por castas, luego de que un consejo local votara donde se determinó agregar castas a las leyes contra la discriminación de la ciudad.

El sistema de castas se remonta a miles de años permitiendo que de acuerdo a la clasificación de castas los miembros puedan tener más o menos privilegios. Por ejemplo, la comunidad dalit se ubica en el escalón más bajo del sistema de castas hindú por lo que ha sido tratada de «intocable».

Por su parte, Kshama Sawant, concejal de la ciudad de Seattle de origen indio estadounidense precisó, «La lucha contra la discriminación por castas está profundamente conectada con la lucha contra todas las formas de opresión».

En este sentido, Sawant añadió, «La discriminación de casta no solo ocurre en otros países. La enfrentan los estadounidenses del sur de Asia y otros trabajadores inmigrantes en sus lugares de trabajo, incluso en el sector tecnológico, en Seattle y en ciudades de todo el país».

The resistance to recognizing caste-discrimination alongside racial discrimination is not new, but it shows caste-Hindu diaspora communities’ anxiety around acknowledging their own role in perpetuating inequality within the larger South Asian community. (4/4)

Esta medida aborda un tópico muy importante para la diáspora del sur de Asia, principalmente las comunidades hindú e india. De hecho, el sistema de castas de la India es una de las formas de estratificación social más rígidas y antiguas del mundo.

6-1.

And, with that the first-in-the-nation legislation on caste-based discrimination was passed in Seattle.

What an inspiring movement we built!

We thank Councilmember @cmkshama for sponsoring the ordinance and her advocacy.

Now, #BanCasteInUSA ✊🏻 pic.twitter.com/O1kKjUrvfY

— Ambedkar International Center (AIC) (@ambedkar_center) February 22, 2023