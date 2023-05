Conductor con bandera nazi estrelló camión contra The White House

Washington, DC.- El United States Secret Service informó, el martes 23 de mayo, que detuvo a un conductor de un camión alquilado de U-Haul que se estrelló contra las barreras de seguridad de The White House, y tenía dentro una bandera nazi.

Por el momento no se registraron heridos, y tampoco hubo más peligro tras la detención del conductor. En las últimas conclusiones se identificó al autor material de este hecho como Sai Varshith Kandula, de 19 años, de Chesterfield, Missouri.

Un testigo declaró que los investigadores encontraron una bandera con la esvástica nazi dentro del camión. La zona en que se estrelló el camión fue con las barreras en Lafayette Square, en el perímetro de los terrenos de The White House.

Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Secret Service, publicó en Twitter, «La investigación preliminar revela que el conductor pudo haber golpeado intencionalmente las barreras de seguridad en Lafayette Square».

