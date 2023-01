La U.S. Capitol Police se prepara para este 6 de enero

Washington, DC.- En el marco del segundo aniversario del mortal asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la United States Capitol Police (USCP), fortalece las instalaciones y protocolos ante cualquier posible ataque contra el Congreso, de acuerdo con declaraciones Tom Manger, jefe de policía de la USCP.

En un comunicado el jefe de policía Manger explica, «El clima de amenazas actual, particularmente contra los funcionarios electos, requerirá una vigilancia continua y más intensa».

Asimismo, añadió en el comunicado, «Con el estado polarizado de nuestra nación, un ataque como el que sufrió nuestro Departamento el 6 de enero de 2021 podría intentarse nuevamente. Si sucede lo impensable, estaremos listos».

Es obligatorio recordar que el 6 de enero de 2021 al menos cinco personas fallecieron y más de 140 policías resultaron heridos. Estas cifras fueron resultados luego de que partidarios del entonces presidente Donald Trump, irrumpieron violentamente en el Capitolio de Estados Unidos.

During the last two years, the United States Capitol Police has been working to implement more than 100 significant improvements. Please read this message from U.S. Capitol Police Chief Tom Manger: https://t.co/XbVMFtv2U3 pic.twitter.com/PC92dudnRl

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) January 2, 2023