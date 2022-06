Condenan a examante de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell

Nueva York, NY.- La mano derecha y examante del financiero y pedófilo Jeffrey Epstein, la británica Ghislaine Maxwell fue condenada por un tribunal tras ser considerada culpable de cinco cargos relacionados con el tráfico sexual de chicas menores de edad que eran reclutadas para Epstein.

La jueza Alison Nathan dictó la condena de 20 años de prisión luego de escuchar el alegato de la Fiscalia que pedían de 30 a 55 años de cárcel. Por el contrario, la defensa pedía una sentencia «apropiada» que estuviera «muy por debajo» de lo propuesto por el gobierno.

Como un acto protocolar, Ghislaine Maxwell comentó que reconocía el dolor de las víctimas, «Lamento el dolor que han experimentado». Pero no pidió perdón como un acto de empatía o arrepentimiento por su monstruoso papel en la historia.

Sin embargo, aseguró que su mayor arrepentimiento pasaba por conocer a Epstein. Además aprovechó para etiquetarlo como manipulador, y según la misma Maxwell, debería ser él quien estuviera respondiendo ante la justicia y las víctimas.

De manera que, las palabras de Maxwell no fueron suficientes para varias de las víctimas, que estaban en la sala. Algunas reaccionaron y expresaron sus traumas psicológicos tras haber sido víctimas de Epstein y Maxwell.

Así fue el caso de Sara Ransome, una de las víctimas, «He estado lidiando con el miedo y la ansiedad continuos de que Epstein y Maxwell me harían daño. Frecuentemente me sorprenden los recuerdos y me despierto con sudor frío de las pesadillas. Siempre estoy vigilante. Sufro cambios de humor dramáticos y evito ciertos lugares, situaciones y personas».

Simultáneamente, la magistrada antes de pronunciar la sentencia le impuso una multa, a Maxwell, de $750.000. Además, aprovechó para resaltar que no se estaba juzgando por el pedófilo de Epstein; sino por sus propios actos y «su papel» en la actividad criminal.

