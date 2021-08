Cierran el Pentágono por un tiroteo en las inmediaciones

Washington, DC.- El Pentágono, Cuartel general de las fuerzas armadas de EE. UU., cerró temporalmente después de que alguien atacara al oficial en una plataforma de autobús.

Asimismo, la violencia resultante, que incluyó una andanada de disparos, resultó en “varias víctimas”. Así dijo, Woodrow Kusse, el jefe de la Agencia de Protección de la Fuerza del Pentágono, que es responsable de la seguridad en las instalaciones.

Ver más: Nuevo suicidio cierra la escultura The Vessel en Nueva York

Las muertes del oficial y el sospechoso fueron confirmadas por funcionarios que no estaban autorizados a discutir el asunto, y declararon bajo condición de anonimato.

El Departamento de Policía del condado de Fairfax también tuiteó sus condolencias por la muerte del oficial. Por otro lado, las circunstancias siguieron sin estar claras incluso horas después de que terminó la violencia.

We mourn with law enforcement agencies near and far after the tragic loss of a @PFPAOfficial officer today. Our deepest sympathies are with the officer's family, fellow officers and loved ones. pic.twitter.com/vcQ5ILs3Hw

— Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 3, 2021